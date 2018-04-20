Ab, Çin'den İthal Edilen Çelik Halat Vergilerini Uzattı

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen çelik halat ve kablolara uygulanan anti damping vergilerini 5 yıl daha uzattı.

AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen çelik halat ve kablolara uygulanmakta olan yüzde 60,4 oranındaki anti damping vergilerinin uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Çin'in söz konusu ürünlerde damping yaptığının belirlendiği, ilave vergilerin uygulanmaması durumunda AB çelik sektörünün olumsuz etkileneceği kaydedildi.

AB'nin Çin'den ithal edilen çelik ürünlerine yönelik ilave vergileri 1999 yılında uygulamaya başladığı anımsatılan açıklamada, alınan kararla bu vergilerin 5 yıl daha devam edeceği belirtildi.

Çelik halat ve kablolar, inşaat, madencilik, balıkçılık, denizcilik gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Avrupa çelik sektörü özellikle ithal çelik ürünlerinin fiyatları ile rekabette çeşitli sıkıntılar yaşamakta. AB'deki çelik üreticileri, sıklıkla Çin'i çeşitli çelik ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmakla suçluyor.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları, ürün fiyatlarında damping yapıldığının belirlenmesi durumunda ilave gümrük vergileri konulmasına imkan sağlıyor.

AB Komisyonu aldığı çeşitli önlemlerle çelik üreticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya çalışıyor.