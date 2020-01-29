AB, Çin'deki 600 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor

29.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:30

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüsü salgını sonrasında ülkede bulunan yaklaşık 600 vatandaşını tahliye için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek, Komisyonun koronavirüsü salgınına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Komisyonun üye ülkeler arasında koordinasyon görevi gördüğünü kaydeden Kyriakides, halihazırda koronavirüsüne karşı bir tedavi bulunmadığını anımsattı.

AB'nin salgına ilişkin "karmaşık ve sürekli değişen" durumu yakından takip ettiğini belirten Kyriakides, birliğin genel anlamda hazırlıklı olduğunu ve talep edilmesi durumunda üçüncü ülkelere bilgi paylaşımı ve destek sağlayabileceğini söyledi.

"AB vatandaşı 600 kişi var"

Lenarcic ise "Çin'de bulunan AB vatandaşı yaklaşık 600 kişi tahliye edilmek istediğini bildirdi. AB, bu kişilerin tahliyesi için gerekli yardımı sağlayacak ve koordinasyon rolünü sürdürecek." açıklamasında bulundu.

Bu çerçevede AB'nin tahliye maliyetinin yüzde 75'ini karşılayabileceğini ifade eden Lenarcic, Çin ile iş birliğinin de iyi bir şekilde yürütüldüğünü aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Öte yandan, virüsün Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da görüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA