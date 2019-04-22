AB Çevre ve Hijyen Standartları Farkındalık Eğitimleri Samsun'da Yapılacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansa edilen "AB Çevre ve Hijyen Standartları Farkındalık Eğitimleri"ni Samsun'dan başlatacak.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, tarımsal işletmelerle gıda işletmelerinin gıda güvenliği koşullarına uygun, çevre dostu üretim yapmalarını sağlamak için çiftçilere ve işletmelere eğitim verileceği belirtildi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi"nin 5 ilde uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IPARD II Programı kapsamındaki çiftçiler ve gıda işleyicilerinin gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı açısından AB ile uyumuna ilişkin eksiklikleri belirlenecek. Yürütülmekte olan projenin önemli bir ayağını oluşturan, gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı uygulamaları ile ilgili eğitimlerin ilki, 25-26 Nisan'da Samsun'da gerçekleştirilecek. Eğitime, IPARD II faydalanıcıları ve potansiyel faydalanıcılar arasından, 30 çiftçi, 30 gıda işleyici katılacak."

Proje kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi ile uğraşan çiftçiler ile yine süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama ile uğraşan işletmelere ulaşılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de 5 ilde gerçekleştirilecek eğitimlerde IPARD II Programı'na 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirleri kapsamında yer alan çiftçi ve gıda işleyicileri TKDK desteklerinden faydalanmak üzere başvurabilecek."

Kaynak: AA