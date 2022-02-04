AB Çevre Komiseri Sinkevicius, okyanuslardaki plastik kirliliğine karşı eylem çağrısı yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevicius, okyanuslardaki plastik kirliliğinin küresel bir krize dönüştüğünü belirterek, okyanuslarda biyolojik çeşitliliğin korunması için küresel anlaşma çağrısında bulundu.

Basın toplantısında konuşan Sinkevicius, dünya genelinde deniz ve okyanus kirliliğinde son durumu değerlendirdi.

Sinkevicius, Kovid-19 ile mücadelenin son 2 yıldır okyanusların temizliğini olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bu yıl okyanus ve biyolojik çeşitlilik yılı olmalıdır. Plastik atıkları kontrol altında tutmak hayati önem taşımaktadır ve bunu en iyi yapmanın yolu küresel eylemdir." dedi.

"Dünyamızın daha iyiye gitmesi için bu yıl, anlaşmalara varmanın yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullanan Sinkevicius, okyanuslardaki plastik atık sorununu çözmeden dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede de başarılı olamayacağının altını çizdi.

Sinkevicius, Çin'de 25 Nisan-9 Mayıs'ta düzenlenecek 15. Biyolojik Çeşitlilik Anlaşmasının Tarafları Konferansı'nın, denizlerdeki plastik atık kontrolü için kilit noktası olacağını vurgulayarak, bu konferansta biyolojik çeşitliliğin korunması için son derece güçlü bir siyasi uzlaşının sağlanması gerektiğini belirtti.

"2050'de karbon nötr dünya yaratabilmek için fosil yakıtı tüketiminin azaltılması gerektiğini" kaydeden Sinkevicius, bunu sağlamanın en etkili yolunun plastik kullanımını azaltmak olduğunu ifade etti.

Sinkevicius, geçen yıl 27 AB ülkesinin plastik çatal bıçak takımı ve pipet kullanımını yasakladığını hatırlatarak, bu yasağın dünya genelinde yayılmasının, denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadelede önemine dikkati çekti.