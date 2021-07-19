AB: Casus yazılımla binlerce kişi takip edildiyse bu kabul edilemez
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AB: Casus yazılımla binlerce kişi takip edildiyse bu kabul edilemez

AB: Casus yazılımla binlerce kişi takip edildiyse bu kabul edilemez
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrailli bir firmanın casus yazılımıyla bazı ülkelerin binlerce kişiyi takip ettiği iddiasını, "doğru olması halinde kabul edilemez" bulduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrailli bir firmanın casus yazılımıyla bazı ülkelerin binlerce kişiyi takip ettiği iddiasını, "doğru olması halinde kabul edilemez" bulduğunu söyledi.

Von der Leyen, Çekya'yı ziyaretinde, İsrail'deki NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddiasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Ursula Von der Leyen, "Şu ana kadar okuduğumuz kadarıyla bunun doğrulanması gerekir. Ama eğer durum buysa bu tamamen kabul edilemez." dedi.

AB için basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan von der Leyen, konuyla ilgili başka yorumda bulunmadı.

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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