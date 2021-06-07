AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
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AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan ve 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan ve 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Meyer-Landrut, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Meyer-Landrut daha sonra Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın davetiyle geldiği Malatya'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kentte çeşitli ziyaretler yaptığını aktaran Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Arslantepe'de medeniyetin ilk adımlarını görüyoruz, çok etkileyici bir yer. Burada Yukarı Fırat'tan Mezopotamya'ya doğru olan bölgenin insanlık tarihinde ne kadar önemli olduğunu ve bu bölgenin insanlık tarihine büyük katkısını görüyoruz. Çok etkileyici bir yer, burada olduğum için çok mutluyum. Hem rehberimiz hem de müze yöneticisiyle burayı gezerken o zamanlardan itibaren tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün de tarım önemini korumaya devam ediyor. Zaten benim de bu gezimin amacı AB'nin tarım alanında yaptığı katkılar kapsamında buraları ziyaret etmek. Bölgede proje kapsamında 470'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye destek vermekteyiz. Burada bulunduğumuzda önümüzde kayısı ağaçlarını, arkamızda antik şehri görüyoruz. Bu çok etkileyici bir yer, burada olmak çok güzel."

Nikolaus Meyer-Landrut, yarın da kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti
AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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