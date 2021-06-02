AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut Konya'da sema ayini izledi Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sema ayini şerifini izledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sema ayini şerifini izledi.

Meyer-Landrut, iki günlük çalışma ziyareti için geldiği Konya'da, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi'ni (İRFA) ziyaret etti.

Merkezin içindeki semahanede düzenlenen sema gösterisini ilgiyle izleyen Meyer-Landrut, çıkışta semazenlerle bir süre sohbet ederek Mevlevilik hakkında bilgi aldı.

Konya'ya ilk kez geldiğini belirten Meyer-Landrut, çıkışta AA muhabirine izlediği sema ayini ve ziyareti hakkında şunları söyledi:

"Mevlana'yı daha önce duydum, burada olmaktan çok mutluyum. İzlediğim sema ayini çok etkileyiciydi, özellikle müzik eşliğinde dönen semazenlerin dönüşleri çok etkileyici geldi. Burada bugün Avrupa Birliğinin çevre ve iklim diplomasisinin bir uzantısı nedeniyle bulunuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Kurum ile bu yönde yarın Konya'da bazı ortak programlara katılacağız."

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yarın Konya'da, Sanayi Odası ve Bilim Merkezi'ni ziyaretinin ardından Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen eski şehir bölgesindeki Doğal Gaz Dönüşüm ve Hava Kalitesini İyileştirme Projesi'ni yerinde inceleyecek.

Konuk büyükelçi son olarak Meram ilçesinde düzenlenecek Çevre Projeleri Tanıtım Programı'nın ardından belediye tarafından düzenlenen bisiklet etkinliği?ne katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın