AB Büyükelçisi: "Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok"
01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:50
Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ancak mültecilere aşı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi.
Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ancak mültecilere aşı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com