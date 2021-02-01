AB Büyükelçisi: "Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok"

Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ancak mültecilere aşı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi.