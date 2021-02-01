AB Büyükelçisi: "Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok"
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AB Büyükelçisi: "Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok"

01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:50

Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ancak mültecilere aşı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi.

Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ancak mültecilere aşı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi

AB Büyükelçisi: 'Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok'

Kaynak: DailyMotion.com

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