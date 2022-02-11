AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Denizli'de Suriyeli aileleri ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Denizli'de iki Suriyeli aileyi ziyaret etti, Mülteci Hizmet Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Meyer-Landrut ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde kente iki yıl önce mülteci statüsünde yerleşen Suriyeli Ahmet ve Amal Harami çiftini evlerinde ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliğince yürütülen "Sıhhat Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mobil sağlık hizmeti verilen aile ile görüşen Meyer-Landrut, çiftin Ubeyde ve Mahmud isimli çocuklarına hediyeler verdi.

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Çağıl ve eşi Maral Khatip ile de görüşen Meyer-Landrut, gazetecilere kentte Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleme şansı bulduğunu belirtti.

Göçmen sağlık merkezlerine gidemeyenlere sağlık hizmetinin evlerinde verildiğine işaret eden Meyer-Landrut, ailelerin bu hizmetten son derece memnun olduğunu gördüğünü aktardı.

Meyer-Landrut, "Özellikle küçük çocuklara verilen hizmetten memnunlar. Ailenin bir çocuğu hastaneden gelmiş. Mobil sağlık ekiplerinin, yanık sıkıntısı olan çocuğa hastanede verilen tedaviyi devam ettirdiklerini görüyorum. Bunun çok önemli bir sağlık hizmeti olduğundan bahsetmiştim. Son derecede profesyonel şekilde veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra AB desteğiyle çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından açılan Mülteci Hizmet Merkezi'ni ziyaret eden Büyükelçi Meyer-Landrut, çalışanlardan kurum hakkında bilgi aldı.