AB Büyükelçisi: "Kilis'te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık"
01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:52
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kilis'te AB tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında gazetecilere açıklamalarda bulundu "Kilis'te sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarmış olduk" dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kilis'te AB tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında gazetecilere açıklamalarda bulundu "Kilis'te sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarmış olduk" dedi
Kaynak: DailyMotion.com