AB Büyükelçisi: "Kilis'te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB Büyükelçisi: "Kilis'te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık"

01.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:52

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kilis'te AB tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında gazetecilere açıklamalarda bulundu "Kilis'te sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarmış olduk" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kilis'te AB tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında gazetecilere açıklamalarda bulundu "Kilis'te sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarmış olduk" dedi

AB Büyükelçisi: 'Kilis'te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık'

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB Büyükelçisi: "Kilis'te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:55:02. #1.15#
title