AB büyükelçileri Kars'ı ziyaret etti

10.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:34

Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri, Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Kafkas Üniversitesini ziyaret etti.

AB büyükelçileri, ilk olarak Kars Valisi Türker Öksüz'ü daha sonra Kars Belediye Başkan Vekili Şevin Alaca'yı makamında ziyaret edip ardından da Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, Alaca'yı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kars'ı gezip çok beğendiklerini söyledi.

Kars'ın zengin kültüre sahip önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Berger, "Böyle soğuk bir günde sıcak bir karşılama için çok teşekkür ederiz. Aslında bizim amacımız Kars'ın hem güzel bir yer hem de turist dostu kent olduğunu göstermektir. Biz Kars'a Doğu Ekspresi ile geldik, dolayısıyla bu ulaşım modunu da bir anlamda keşfetmiş olduk. AB'nin büyükelçileri ile bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Onlar da kendi ülkelerinde Kars'ın ne kadar güzel bir turizm destinasyonuna sahip olduğunu anlatacak." ifadesini kullandı.

Berger, AB'nin uzun süredir Kars Belediyesiyle iş birliği yaptığını belirterek, "Çeşitli projeler var, turizm projesi de bunlardan bir tanesidir. Ani'deki restorasyon çalışması ve şehir merkezindeki ana caddedeki restorasyon çalışmaları ilk baharda başlayacak. Aynı zamanda AB'nin kış turizmi koridoru, yani Erzincan, Erzurum kış turizmi koridoru çalışmaları da var. Bunun yanı sıra kadınların güçlendirilmesi, kadın girişimcilerin özellikle turizm sektöründe güçlendirilmesi de önemli konular arasındadır." açıklamasında bulundu.

"Kars Doğu'nun incisi olarak nitelendirebileceğimiz bir kenttir"

Kars Belediye Başkan Vekili Şevin Alaca da AB büyükelçilerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Soğuk bir kış gününde geldiniz, Kars'ta yaz ve kış ayrı ayrı güzellikler yaşatıyor." dedi.

Kars'ın önemli bir şehir olduğunu anlatan Alaca, "Kars aslında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla çok özel bir kenttir. Kars, Doğu'nun incisi olarak nitelendirebileceğimiz bir kenttir. Kars geçmişte birçok uygarlığa beşiklik yapmış farklı kültürün, inancın etnik kimliklerin bir arada ortak bir yaşam inşa ederek uzun yıllar sorunsuz yaşamaya devam ettiği kenttir. Şu anda da yine aynı şekilde genel olarak kozmopolit yapısı ve renkli kültürüyle ülkemizdeki gerçekten ender şehirlerimizden bir tanesidir." diye konuştu.

Kars Valiliği ve Kafkas Üniversitesindeki ziyaretler ise basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA