AB büyükelçileri görevden alınan belediye başkanlarıyla buluştu

29.08.2019 10:15

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.



AB Türkiye Delegasyonu resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte, "AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle