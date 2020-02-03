AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu
Haberler » Güncel » AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu - Haber

AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

03.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:02
AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu

(AB) ülkelerinin 'daki Büyükelçileri, Genel Başkanı ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu'nun verdigi bilgiye göre, AB Delegasyonluğunda bir çalışma yemeği verildi.

Çalışma yemeğinde, Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB büyükelçileri, konuk konuşmacı olarak Davutoğlu'nu ağırladı.

Davutoğlu dış ve iç politikanın yanı sıra AB-Türkiye ilişkileri konusundaki görüşlerini büyükelçilerle paylaştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler