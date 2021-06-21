AB Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı
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AB Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı

AB Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Burundi'ye 2015'den bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Burundi'ye 2015'den bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Burundi Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile AB Burundi Büyükelçisi Claude Bochu arasında yapılan görüşmenin ardından, AB'nin uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), 10 Haziran'da Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için AB'ye bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

AB, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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