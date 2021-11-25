AB bünyesindeki kalkınma danışma heyetinin Yemen ziyareti sona erdi

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki kalkınma danışma heyetinin ülkedeki ihtiyaçları değerlendirdiği Yemen ziyaretinin son bulduğu bildirildi.

AB Yemen Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB Yemen Misyonu, Fransa, Almanya ve Hollanda kalkınma müsteşarlarından oluşan heyetin 18-23 Kasım arasında Aden ve Lahc illerini ziyaret ettiği belirtildi.

Söz konusu ziyareti Birleşmiş Milletler'in (BM) organize ettiği kaydedilen açıklamada, ziyaretin amacının "sahadaki gerçeklerin daha iyi anlaşılması, ihtiyaçların değerlendirilmesi ve devam eden kalkınma projelerinin takip edilmesi" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, heyetin bakanlıklar, yerel kuruluşlar, insan hakları örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve AB tarafından finanse edilen projelerin yararlanıcıları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirildi.

Heyetin ziyaret çerçevesinde incelediği AB'nin finanse ettiği projelerin somut ve dikkate değer faydalı sonuçlar getirdiği aktarılan açıklamada, Avrupa ülkeleri ??kalkınma müsteşarlarının Yemen'in farklı illerini daha sık ziyaret edeceği ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet