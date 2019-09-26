AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı

AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier Salı günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin hala herhangi bir 'yasal ve operasyonel' alternatif öneri getirmediğini söyledi.

26.09.2019 13:45
AB Brexit Müzakerecisi Barnier: İngiltere hala 'yasal ve operasyonel' alternatif öneride bulunmadı

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier salı günü yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin hala herhangi bir 'yasal ve operasyonel' alternatif öneri getirmediğini söyledi.


Barnier, Johnson hükümetinden adım atmalarını beklediklerini belirterek "AB olarak hala gelecek tüm yasal ve operasyonel öneriler üzerinde çalışmaya hazırız" dedi ve beklemeye devam ettiklerini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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