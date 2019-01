AB Brexit Anlaşmasının Yeniden Müzakere Edilmemesi Konusunda Kararlı

– Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık'la yeniden görüşmelere açık olmadığını söyledi.

Andreeva, AB'nin şu anki Brexit anlaşmasının "en iyi ve en olası" anlaşma olduğu yönündeki duruşunu yeniden dile getirdi ve bu noktada Birleşik Krallık'ın söz konusu anlaşmayı kabul etme veya AB'den anlaşma olmadan ayrılma konusunda karara varması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu'na göre AB, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması durumundaki planlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık Parlamentosu gelecek hafta Başbakan Theresa May'in tartışmalı yasasını oylayacak. May, kendi partisinden ve anlaşmayı eleştiren muhalefet partiden birçok kişinin anlaşmayı onaylayacağı konusunda "kendine güvendiği"ni belirtmişti. - Kılınç

Kaynak: DHA