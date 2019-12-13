AB/Breton: B. Krallık ile ticaret görüşmeleri yapmak istiyoruz

13.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:46

– Avrupa Birliği İç Piyasa Komisyonu üyesi Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerini geliştirmek için ticaret görüşmelerine başlamak istediğini söyledi.

Breton, Birleşik Krallık'ın 1 Şubat tarihinden AB'den ayrılacağının kesin olduğunu da ekledi.Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, partisinin çoğunluğu kazanmasının ülkenin AB'den Ocak ayı sonunda ayrılacağı anlamına geldiğini söylemişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul