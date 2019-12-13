AB/Breton: B. Krallık ile ticaret görüşmeleri yapmak istiyoruz
Avrupa Birliği İç Piyasa Komisyonu üyesi Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerini geliştirmek için ticaret görüşmelerine başlamak istediğini söyledi.
13.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:46
– Avrupa Birliği İç Piyasa Komisyonu üyesi Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerini geliştirmek için ticaret görüşmelerine başlamak istediğini söyledi.
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Breton, Birleşik Krallık'ın 1 Şubat tarihinden AB'den ayrılacağının kesin olduğunu da ekledi.Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson daha önce yaptığı bir açıklamada, partisinin çoğunluğu kazanmasının ülkenin AB'den Ocak ayı sonunda ayrılacağı anlamına geldiğini söylemişti.
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Kaynak: DHA