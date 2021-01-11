AB, Bosna Hersek'teki göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi çağrısı yaptı
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AB, Bosna Hersek'teki göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi çağrısı yaptı

11.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:44
AB, Bosna Hersek'teki göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in Una-Sana kantonunda yüzlerce göçmenin soğuk havada açıkta kaldıklarını belirterek, göçmenler için durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in Una-Sana kantonunda yüzlerce göçmenin soğuk havada açıkta kaldıklarını belirterek, göçmenler için durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Borrell, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i arayarak AB'nin Bosna Hersek'teki göçmenlerin durumundan duyduğu rahatsızlığı iletti.

Bosna Hersek makamlarının daha önce birçok kez Una-Sana kantonundaki göçmenler için insani şartları düzeltme çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, göçmenlerin soğuk kış koşullarında açık havada kaldıkları belirtildi.

Borrell'in Dodik'e AB'nin desteğini hatırlattığı belirtilen açıklamada, AB'nin 88 milyon avroluk destek sağladığı, Bira göçmen kabul merkezinin donatıldığı ancak merkezin kullanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Borrell'in Bosna Hersek makamlarına göçmenlerin durumu hakkında kalıcı çözümler için çalışılması ve yeni kabul merkezlerinin açılması çağrısı yer aldı. Göçmenlerin durumunun iyileştirilememesinin Bosna Hersek'in itibarına etkisi olacağı belirtilen açıklamada, AB'nin Bosnalı yetkililerin sorumluluk alarak acil yardım sağlayacakları ve eyleme geçeceklerine inandığı kaydedildi.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Una-Sana kantonunun Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampının aralık ayında kapatılması kararlaştırılmıştı. Bunun ardından göçmenler karara tepki olarak kampı yakmıştı.

Yangının ardından yaşam koşullarını destekleyemeyen kamp boşaltılmıştı. Alternatif kamp olarak düşünülen Saraybosna yakınındaki bölgede yaşayan halkın tepkisi üzerine göçmenler tekrar Lipa kampının olduğu bölgeye getirilmişti. En son Bosna Hersek ordusu Lipa'nın olduğu bölgeye askeri çadırlar kurarak kampı tekrar kurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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