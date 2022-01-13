AB, boş uçuş iddialarının ardından slot kurallarını gevşetmeyi planlamıyor

Avrupa Birliği (AB), Lufthansa'nın Kovid-19 salgını nedeniyle boş uçuşlar gerçekleştirildiği gerekçesiyle slot kurallarının gevşetilmesi talebini reddetti.

AB Komisyonu Sözcücü Stefan de Keersmaecker, Avrupa'da faaliyet gösteren Lufthansa gibi çeşitli hava yolu firmalarının, salgın nedeniyle uçuşlara yönelik slot kurallarının gevşetilmesi ve hayalet sefer adı verilen binlerce boş uçuşa son verilmesi talebinin ardından Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Boş uçuşların ekonomiye ve çevreye zararlı olduğunu vurgulayan Keersmaecker, salgının başından beri boş uçuş yaşanmaması için çeşitli önlemler aldıklarını anlattı.

Keersmaecker, "Normal zamanlarda bir hava yolu firması gelecek sezondaki haklarını korumak için slotların yüzde 80'ini kullanmak zorundadır. Salgının başında uçuş sayısında ciddi bir düşüş olduğu için slot kullanım gereksinimini tamamen kaldırdık. Bu oran daha sonra kademeli biçimde yükseltildi ve halihazıra kış sezonu için yüzde 50 oranında uygulanıyor." diye konuştu.

Mevcut slot kurallarının rezervasyon ve iptal sayıları gibi çeşitli verilere dayandığını anlatan Keersmaecker, "Bu kış sezonunda bir öncekine göre uçuş sayılarında artış görüyoruz. Mevcut slot oranı çok makul seviyededir." ifadesini kullandı.

Keersmaecker, salgın nedeniyle ülkelerin seyahatlere yönelik sıkı tedbirler uygulamaları durumunda da slot kullanım gereksinimini kaldıran bir istisnanın yürürlükte olduğunu hatırlatarak, "AB kuralları nedeniyle havada boş uçuşlar yapılması gerektiği iddia edilemez. Bir uçuşu düzenlemek ticari bir karardır ve bu kararı hava yolu operatörü alır. Komisyon, boş uçuşları ortadan kaldıracak çeşitli önlemler aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, uygun fiyatlı bilet satan hava yolu şirketi Ryanair üst düzey yöneticisi Michael O'Leary konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AB'nin Lufthansa'nın ortaya attığı hayalet sefer iddialarına itibar etmemesini istedi.

O'Leary, Lufthansa'nın slot kurallarının gevşetilmemesi nedeniyle binlerce boş sefer yapacakları açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Lufthansa'nın düşük maliyetli hava yolları ile rekabetten kaçınmak için slotları bloke ettiğini ifade etti.

Hayalet uçuşlar sorunu çözümünün basit olduğuna işaret eden O'Leary, "Bu koltukları tüketicilere satmanız yeterli. Lufthansa, slotlarını korumak için mümkün olan her şeyi yapıyor ve çevre hakkında timsah gözyaşları dökmeyi çok seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lufthansa'nın boş uçuş iddiası

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, geçen hafta hava yolu firmalarının sadece slotlarını muhafaza etmek için neredeyse boş olan seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, yaşanan slot krizinde şirketlere esneklik sağlanmasını istemişti.

"Sadece kalkış ve iniş haklarımızı güvence altına almak için 18 bin ek ve gereksiz uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu iklime de zarar veriyor." ifadesini kullan Spohr, boş uçuşların AB Komisyonu'nun sera gazı emisyonlarını düşürme hedefine katkı sağlamadığını iddia etmişti.

Brussels Airlines Sözcüsü Maaike Andries de konuyla ilgili, "Slot haklarımızı korumak için mart ayına kadar çoğu Avrupa'da 3 bin uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Slot hakkında

Havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından uçuş yapan hava yolu şirketine tahsis edilen izne slot adı veriliyor.

Normal şartlarda AB ülkelerinde bir firmanın slot haklarını tutması için havalimanındaki uçuşlarının en az yüzde 80'ini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Salgının başlangıcında hava yolu firmaları slot kaybetmemek için boş olarak hayalet seferlerle uçuşlarını sürdürüyordu.

AB, sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak için bir süre bu kuralları askıya almış, daha sonra yüzde 50 düşük slot kullanımına izin vermişti.

AB Komisyonu, aralık ayında yüzde 50 slot kullanım oranının mart sonuna kadar devam etmesine karar vermiş, bu tarihten 29 Ekim'e kadar da slot kullanım oranını yüzde 64 seviyesine yükseltmişti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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