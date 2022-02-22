AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi - Haberler
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AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması gerektiğini belirtti.

Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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