AB, Birleşik Krallık'ın Kuzey İrlanda'ya et ürünleri gönderebilmesi için ek süre verdi

Avrupa Birliği (AB), üyelikten ayrılan Birleşik Krallık'ın 3 ay daha Tek Pazar içinde kalan Kuzey İrlanda'ya salam, sosis ve kıyma gibi et ürünleri gönderebileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), üyelikten ayrılan Birleşik Krallık'ın 3 ay daha Tek Pazar içinde kalan Kuzey İrlanda'ya salam, sosis ve kıyma gibi et ürünleri gönderebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de Birleşik Krallık-AB ilişkileri ve taraflar arasında son dönemde özellikle işlenmiş et ürünleri konusunda yaşanan anlaşmazlık hakkında basın toplantısı düzenledi.

Birleşik Krallık'ın AB ile yapılan ayrılık anlaşması ve ona bağlı protokolü uygulamada "eksiklikleri" olduğunu belirten Sefcovic, "Protokolün tam anlamıyla uygulanması konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sefcovic, yaşanan sorunlara karşı Kuzey İrlanda'daki bütün toplulukların çıkarına olacak çözümler aramaya devam ettiklerini ifade ederek amaçlarının Kuzey İrlanda'da barış ve istikrarı korumak ve fiziki sınır kontrolü uygulamasını önlemek olduğunu anlattı.

Birleşik Krallık'ın AB'den Kuzey İrlanda'ya sosis, salam ve kıyma gibi soğutulmuş et ürünleri gönderilmesine yönelik sürenin uzatılmasını talep ettiğine dikkati çeken Sefcovic, bunu 30 Eylül tarihine kadar uzatmayı kabul ettiklerini söyledi.

Sefcovic, AB'nin ayrıca Birleşik Krallık'tan Kuzey İrlanda'ya ilaç, canlı hayvan, rehber köpeği gönderilmesini kolaylaştıracağını ve sürücülerin sınır geçişlerini rahatlatacağını anlattı.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü ve anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında yapılan Brexit Anlaşması ve parçası Kuzey İrlanda Protokolüne göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Tek Pazar içinde kalmayı sürdürecekti.

AB kuralları gereği Tek Pazar'a Birleşik Krallık gibi artık üye olmayan bir ülkeden doğrudan dondurulmuş veya soğutulmuş et ürünleri gönderilemiyor.

Bu durum, Birleşik Krallık'tan Kuzey İrlanda'ya sosis, salam ve kıyma gibi ürünlerin gidemeyeceği anlamına geliyor.

Söz konusu ürünlerin sevkiyatının 30 Haziran'da sona ermesi bekleniyordu. AB'nin son kararı ile süre 3 ay uzatılmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker