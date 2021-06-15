AB: Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni turunda liderler, normalleşmeye bağlılıklarını teyit etti
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AB: Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni turunda liderler, normalleşmeye bağlılıklarını teyit etti

AB: Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni turunda liderler, normalleşmeye bağlılıklarını teyit etti
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, görüşmelerinin yeni turunda liderlerin normalleşmeye bağlılıklarını onayladığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, görüşmelerinin yeni turunda liderlerin normalleşmeye bağlılıklarını onayladığını söyledi.

Lajcak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Yeni Başbakan Kurti'nin katıldığı ilk toplantı olması nedeniyle "kolay olmayan" bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Lajcak, her iki liderin de diyalogdan beklentilerine ilişkin açık ve dürüst davrandığını ifade etti.

Lajcak, "AB için önemli olan, iki liderin de Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkileri normalleştirmekten başka yol olmadığını ve diyalog yoluyla kapsamlı normalleşme için çalışmaya bağlılıklarını teyit etmesidir." dedi.

Diyaloğun gelecek turunun temmuz sonundan önce yapılacağını belirten AB Temsilcisi, Sırbistan ve Kosova vatandaşlarının liderlerin geçmişin izlerini silmesini ve ortak bir "Avrupa geleceği" inşa etmesini beklediğini kaydetti.

Belgrad-Priştine Diyaloğu, AB ara buluculuğunda 2011'den bu yana sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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