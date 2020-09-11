AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor
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AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta gözaltına alınan muhalif liderler ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor
11.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:34

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta gözaltına alınan muhalif liderler ve siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin Belarus'ta hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmesinden müteessir olduğunu bildirdi.

Borrell, muhaliflerin Koordinasyon Konseyi üyelerinin şiddete uğradığını, sürgüne gitmeye mecbur bırakıldığını, 2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Svetlana Aleksiyeviç dışındaki tüm konsey mensuplarının tutuklu ya da sürgünde olduğunu ifade etti.

"AB diplomatları dayanışma göstermek için aralıklı olarak Aleksiyeviç ile kalıyor." bilgisini veren Borrell, şunları kaydetti:

"Koordinasyon Konseyi üyeleri dahil olmak üzere, sivil toplum ve Belarus'un geleceğine yönelik tartışmalara katılan aktörler sindirme, sürgün, keyfi gözaltılar ve şiddetten korunmalıdır. Bu nedenle AB Belarus makamlarına kanunsuz şekilde tutuklanan kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısını yapmaktadır."

Borrell, AB'nin şiddet uygulayan, barışçıl gösterileri bastıran ve seçim sonuçlarını değiştiren kişilere yaptırım uygulamakta kararlı olduğunu belirtti.

Beralus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazandığının açıklanması üzerine "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. AB yönetimi, seçimleri tanımadığını belirterek Belaruslu yetkililere yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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