AB, Belarus'ta insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istiyor
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AB, Belarus'ta insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'ta insan hakkı ihlallerine ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturulma yürütülmesi, sorumluların cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

AB, Belarus'ta insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istiyor
17.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:21

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'ta insan hakkı ihlallerine ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturulma yürütülmesi, sorumluların cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleşen protestonun Belarus tarihindeki en büyük gösteri olduğunu, barışçıl göstericilerin polis şiddetinin cezalandırılması, haksız yere tutuklananların serbest bırakılması ve yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gibi talepleri olduğunu belirtti.

Borrell, "Yoğun katılım gösteriyor ki Belarus halkı değişim istiyor ve bunu hemen istiyor. AB, Belarus halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Özellikle gözaltı merkezlerinden "insanlık dışı ve şok edici" görüntüler geldiğine işaret eden Borrell, "AB, her türlü ihlal hakkında kapsamlı ve şeffaf soruşturma beklentisi içinde. Aynı zamanda sorumluların cezalandırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Borrell, dışişleri bakanlarının geçen hafta mutabık kalmasının ardından AB'nin Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını, 19 Ağustos'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde gelişmelere ilişkin bilgi vereceğini bildirdi.

Belarus'taki protestolar

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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