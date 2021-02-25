AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı

25.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:20
AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırımların ekim, kasım ve aralık aylarında başlatıldığı ve 88 kişi ile 7 kuruluşu kapsadığı hatırlatıldı.

Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra bazı siyasetçiler, devlet kurumlarının yetkilileri, şirketler ve iş insanları bulunuyor.

Açıklamada, AB'nin Belarus'taki durumu yakından izlemeyi sürdürdüğü, insan hakları ve temel haklara yönelik ihlallerle muhalefete baskı devam ettiği için AB'nin yeni yaptırımları göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede zaman zaman tekrarlanan eylemlerde protestocular, Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Umut Bulut Fatih Terim Rachid Ghezzal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 20:25:52. #1.16#
title