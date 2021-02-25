AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırımların ekim, kasım ve aralık aylarında başlatıldığı ve 88 kişi ile 7 kuruluşu kapsadığı hatırlatıldı.

Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra bazı siyasetçiler, devlet kurumlarının yetkilileri, şirketler ve iş insanları bulunuyor.

Açıklamada, AB'nin Belarus'taki durumu yakından izlemeyi sürdürdüğü, insan hakları ve temel haklara yönelik ihlallerle muhalefete baskı devam ettiği için AB'nin yeni yaptırımları göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede zaman zaman tekrarlanan eylemlerde protestocular, Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam