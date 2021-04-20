AB, Batı Balkanlar'a 651 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
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AB, Batı Balkanlar'a 651 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

AB, Batı Balkanlar'a 651 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan 651 bin dozu Batı Balkan ülkelerine gönderecek.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan 651 bin dozu Batı Balkan ülkelerine gönderecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, aşılar AB'nin mali kaynağıyla temin edilecek ve Avusturya tarafından teslim edilecek. Aşıların teslimatı mayısta başlayacak ve ağustosa kadar sürecek.

Arnavutluk'a 145 bin, Kosova'ya 95 bin, Kuzey Makedonya'ya 119 bin, Sırbistan'a 36 bin, Karadağ'a 42 bin ve Bosna Hersek'e 214 bin doz aşı gönderilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Batı Balkanlar'da sağlık çalışanlarının ve hassas toplum gruplarının aşılanmasını sağlayacak dozları temin ettiğimiz için mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği, yardımımızı bekleyen bölgedeki ortaklarının yanındadır." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de salgının başından beri Batı Balkan ülkelerine yardım ettiklerini, AB'nin küresel anlamdaki kıtlığa rağmen Batı Balkanlar'a aşı göndereceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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