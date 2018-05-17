Ab-Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi Trump'ın Gölgesinde

Avrupalı liderler, AB-Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplandı. Liderlerin gündeminde, Balkanlardan ziyade ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi var.

Author: euronews-tr

Tags: Avrupa Birliği Balkanlar Donald Tusk Donald Trump İran ile nükleer anlaşma AB-ABD İran Posted: 17 mei 2018