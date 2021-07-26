AB Başkanlığı'ndan 69 projeye 14 milyon euro kaynak
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AB Başkanlığı'ndan 69 projeye 14 milyon euro kaynak

AB Başkanlığı'ndan 69 projeye 14 milyon euro kaynak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen 'Sivil Toplum Diyaloğu Programı' ve 'Sivil Toplum Destek Programı' kapsamında 69 projeye yaklaşık 14...

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen 'Sivil Toplum Diyaloğu Programı' ve 'Sivil Toplum Destek Programı' kapsamında 69 projeye yaklaşık 14 milyon euro kaynak ayrıldığını belirtti. 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve IPA altında finanse edilen Türkiye ve AB arasında 'Sivil Toplum Diyaloğu Programı' ve 'Sivil Toplum Destek Programı' kapanış töreni yarın gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve Sivil Toplum Destek Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaymakcı, "Başkanlığımızca yürütülen ve IPA kapsamında desteklenen 2 ayrı program kapsamında 69 projeye yaklaşık 14 milyon euro kaynak ayrıldı. Yürütülen bu programlar ile Türkiye ve AB'den 140 farklı sivil toplum kuruluşu tarımdan eğitime, çevreden hassas gruplara, iş dünyasından mültecilere kadar çeşitli alanlarda beraber çalışma kültürü oluşturarak iş birliği yaptı. Başarı ile projelerini tamamlamalarından duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

AB ve Türkiye ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen 'Sivil Toplum Diyaloğu', Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen hibe programı. 'Sivil Toplum Destek Programı' ise Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmayı, sivil sektörün canlanmasını ve sivil aktörler arasında ağ oluşturmayı hedeflemekte. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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