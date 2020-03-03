: AB başkanlarından Yunanistan'a destek ziyareti

03.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:41

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen krizi konusunda Avrupa'nın yükümlülüklerini tamamen yerine getirmediğini belirterek, "Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic ile Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye'nin düzensiz göçmenleri kendi amaçları için jeopolitik bir manivela olarak kullandığını savunarak, Türkiye'nin bu şekilde AB ile daha önce yaptığı anlaşmayı da ihlal ettiğini öne sürdü.

Meselenin artık bir mülteci ve göçmen sorunu olmaktan çıktığını dile getiren Miçotakis, "Bu, Avrupa'nın da sınırlarını oluşturan Yunanistan'ın doğu sınırlarında asimetrik bir tehdittir. Ülkemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliğini ölçüt alarak, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde hareket ediyoruz." dedi.

Miçotakis, ülkesinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Avrupa da Yunanistan'a yardım etmek zorundadır ve öyle de yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananların birinci sınıf uluslararası sorun olduğunu ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini aktaran Miçotakis, şöyle konuştu:

"Avrupa bugüne kadar bu soruna çözüm bulmakta başarısız oldu. Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı. Açık olalım. Avrupa göçmen krizi konusunda yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedi. Bugün burada yaşananlar, umarım zorlukları aşmamıza yardımcı olur. Sizin burada bulunmanız bu durumun değiştiğinin en iyi kanıtıdır."

"Türkiye ile AB arasındaki iyi ilişkiler iki tarafa da bağlı"

AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic de Yunanistan hükümeti ile dayanışma ve destek içinde olduklarına işaret ederek, bugün AB'nin yeni göçmen dalgasına karşı ortak kararlılığını göstermek ve bu krize karşı önlemler almak için burada bulunduklarını söyledi.

Yunanistan'ın, sınırlarını korumak için düzensiz göçmenlerin geçişlerine izin verilmemesi kararını desteklediklerini kaydeden Plenkovic, "Yunanistan, AB'nin sınır güvenliğinde bir kalkan ve garantör haline geldi." diye konuştu.

Hırvatistan'ın da düzensiz göçmenlerin geçiş rotasındaki ülkelerden biri olduğunu anımsatan Plenkovic, Yunanistan'ın sınırlarını korumasının herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

Plenkovic, Türkiye'ye de bir mesaj göndermek istediğini dile getirerek, "Türkiye ile AB arasındaki iyi ilişkiler iki tarafa da bağlı. Bugün karşı karşıya kaldığımız duruma çözüm bulabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz, zira 2015 ve 2016 yıllarında yaşananların tekrarlanmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Birlik olmak adına yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Plenkovic, Yunanistan hükümetine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Ziyaretten notlar

Miçotakis'in daveti üzerine Yunanistan'a gelen Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoli ve Andrej Plenkovic, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.

Miçotakis tarafından Dedeağaç (Aleksandroupolis) Havaalanı'nda karşılanan AB yetkilileri, daha sonra helikopterle Meriç bölgesinde Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinde uçarak incelemeler gerçekleştirdi.

Ardından Orestiada (Kumçiftliği) bölgesindeki askeri karakolu da ziyaret eden heyet, burada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Miçotakis ayrıca, AB yetkilileri ile buluşmadan önce beraberindeki bir heyetle Kipi (İpsala) Sınır Kapısı'na giderek, köprüdeki askerlerle konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ve Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças'ın eşlik ettiği bu ziyaretin ardından açıklama yapan Miçotakis, ülkeye yasa dışı girişlere izin verilmeyeceğini söyledi.

AB başkanlarından Yunanistan'a destek ziyareti (2)

Yunanistan sınırına giden AB başkanları, "Yunan hükümeti ve güvenlik güçlerine" teşekkür etti, güçlü destek mesajı verdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:

"Avrupa'nın birliğini test etmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Yunanistan'a Avrupa'nın kalkanı olduğu için teşekkür ederim"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel:

"Son günlerde güvenlik güçlerinizle, hükümetinizle ve ekibinizle yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum"

AP Başkanı David Sassoli:

"Ortak bir göçmen politikamızın olması gerekiyor ve sorumluluğu da paylaşmalıyız. Bu insanları adil biçimde yeniden yerleştirmeliyiz"

Yunanistan'ın, sınırlarına ulaşan düzensiz göçmenlere karşı sert tutumu devam ederken, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarından hükümete güçlü destek mesajı geldi.

Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, buradaki konuşmasında, olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Yunan yetkililer durumu kontrol altında tutma konusunda çok zor bir görev üstleniyor. Yunan sınır ve sahil koruma muhafızlarına, sivillere ve polise teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Yunanistan'ın sorunlarının kendilerinin de sorunları olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu sınır sadece Yunanistan sınırı değil, Avrupa'nın da sınırıdır. Sizinle dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Yunanistan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Hızlı Müdahale Ekibi ile 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak, 3 ısı tespit edebilen araç ve 100 sınır muhafızı göndermeye hazırlandığını açıkladı.

"Avrupa'nın birliğini test etmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır"

Yunanistan'a aynı zamanda 700 milyon avro mali yardım sağlayacaklarını bildiren Von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini test etmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır. Birliğimiz hakim gelecek. Şimdi değerlerimizi temel alarak serin kafayla hareket etme vakti. Türkiye düşmanımız değil ve insanlar bir hedef için araç olarak kullanılmamalı. Yunanistan'a Avrupa'nın kalkanı olduğu için teşekkür ederim." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Yunanistan'ın sınırları, Avrupa'nın sınırıdır" vurgusunu yaparak, başkanların hep birlikte düzenlediği ziyaretin "tüm dünyaya" önemli bir dayanışma mesajı verdiğini söyledi.

"Son günlerde güvenlik güçlerinizle, hükümetinizle ve ekibinizle yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum." diyen Michel, sınırların korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Michel, uluslararası hukuk uyarınca orantılı ve insan onuruna uygun bir şekilde davranmanın da önemli olduğunu belirterek, "Bu çok zor bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Türkiye ile 18 Mart mutabakatına sadık kalmaya devam edeceğini dile getiren Michel, Türkiye'nin de mutabakat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

"Avrupa'nın ortak göç politikasına ihtiyacı var"

AP Başkanı Sassoli de "Dublin Sözleşmesi'nde değişiklik yapsaydık bugün bu durumla karşılaşmazdık. Ortak bir göçmen politikamızın olması gerekiyor ve sorumluluğu da paylaşmalıyız. Bu insanları adil biçimde yeniden yerleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da insan haklarına saygı duyulmasının güvence altına alındığını garanti etmeleri gerektiğini söyleyen Sassoli, Avrupa'nın ortak göç politikası olmazsa bunları güvence altına alamayacaklarını kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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