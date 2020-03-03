AB başkanlarından Yunanistan'a destek ziyareti (1)

03.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:18

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen krizi konusunda Avrupa'nın yükümlülüklerini tamamen yerine getirmediğini belirterek, "Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic ile Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye'nin düzensiz göçmenleri kendi amaçları için jeopolitik bir manivela olarak kullandığını savunarak, Türkiye'nin bu şekilde AB ile daha önce yaptığı anlaşmayı da ihlal ettiğini öne sürdü.

Meselenin artık bir mülteci ve göçmen sorunu olmaktan çıktığını dile getiren Miçotakis, "Bu, Avrupa'nın da sınırlarını oluşturan Yunanistan'ın doğu sınırlarında asimetrik bir tehdittir. Ülkemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliğini ölçüt alarak, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde hareket ediyoruz." dedi.

Miçotakis, ülkesinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Avrupa da Yunanistan'a yardım etmek zorundadır ve öyle de yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananların birinci sınıf uluslararası sorun olduğunu ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini aktaran Miçotakis, şöyle konuştu:

"Avrupa bugüne kadar bu soruna çözüm bulmakta başarısız oldu. Kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı. Açık olalım. Avrupa göçmen krizi konusunda yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedi. Bugün burada yaşananlar, umarım zorlukları aşmamıza yardımcı olur. Sizin burada bulunmanız bu durumun değiştiğinin en iyi kanıtıdır."

"Türkiye ile AB arasındaki iyi ilişkiler iki tarafa da bağlı"

AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başbakanı Andrej Plenkovic de Yunanistan hükümeti ile dayanışma ve destek içinde olduklarına işaret ederek, bugün AB'nin yeni göçmen dalgasına karşı ortak kararlılığını göstermek ve bu krize karşı önlemler almak için burada bulunduklarını söyledi.

Yunanistan'ın, sınırlarını korumak için düzensiz göçmenlerin geçişlerine izin verilmemesi kararını desteklediklerini kaydeden Plenkovic, "Yunanistan, AB'nin sınır güvenliğinde bir kalkan ve garantör haline geldi." diye konuştu.

Hırvatistan'ın da düzensiz göçmenlerin geçiş rotasındaki ülkelerden biri olduğunu anımsatan Plenkovic, Yunanistan'ın sınırlarını korumasının herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

Plenkovic, Türkiye'ye de bir mesaj göndermek istediğini dile getirerek, "Türkiye ile AB arasındaki iyi ilişkiler iki tarafa da bağlı. Bugün karşı karşıya kaldığımız duruma çözüm bulabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz, zira 2015 ve 2016 yıllarında yaşananların tekrarlanmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Birlik olmak adına yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Plenkovic, Yunanistan hükümetine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Ziyaretten notlar

Miçotakis'in daveti üzerine Yunanistan'a gelen Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoli ve Andrej Plenkovic, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.

Miçotakis tarafından Dedeağaç (Aleksandroupolis) Havaalanı'nda karşılanan AB yetkilileri, daha sonra helikopterle Meriç bölgesinde Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinde uçarak incelemeler gerçekleştirdi.

Ardından Orestiada (Kumçiftliği) bölgesindeki askeri karakolu da ziyaret eden heyet, burada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Miçotakis ayrıca, AB yetkilileri ile buluşmadan önce beraberindeki bir heyetle Kipi (İpsala) Sınır Kapısı'na giderek, köprüdeki askerlerle konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ve Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças'ın eşlik ettiği bu ziyaretin ardından açıklama yapan Miçotakis, ülkeye yasa dışı girişlere izin verilmeyeceğini söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA