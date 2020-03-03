: AB başkanları Yunanistan-Türkiye sınırında

03.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:50

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Yunanistan'a gelen Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoli ve Andrej Plenkovic, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.

Miçotakis tarafından Dedeağaç (Aleksandroupolis) Havaalanı'nda karşılanan AB yetkilileri, daha sonra helikopterle Meriç bölgesinde Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinde uçarak incelemeler gerçekleştirdi.

Ardından Orestiada (Kumçiftliği) bölgesindeki askeri karakolu da ziyaret eden heyet, burada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Miçotakis ayrıca, AB yetkilileri ile buluşmadan önce beraberindeki bir heyetle Kipi (İpsala) Sınır Kapısı'na giderek, köprüdeki askerlerle konuştu.

Kaynak: AA

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