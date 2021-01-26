AB Başkanı Kaymakcı: AB'nin, Türkiye'nin adımlarına olumlu cevap vermesi önemli

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ekonomide, adalette, demokrasideki reform çalışmalarının AB üyelik sürecini canlandıracağına inandığını söyledi. Kaymakcı, "Biz Türkiye olarak gerekli adımları atmaya hazırız; ama komşularımızın, AB'nin de vizyoner düşünmesi ve Türkiye'nin adımlarına olumlu cevap vermesi önemli" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen ve Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülecek 'Covid-19 ile Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış programında, basın mensuplarının sorusu üzerine Brüksel temaslarını değerlendirdi. Kaymakcı, Türkiye olarak her zaman AB ile olumlu bir gündemi izlemek istediklerini söyledi. Kaymakcı, "Maalesef Türkiye'nin AB üyelik süreci başından itibaren çeşitli engellemelere ve yaptırımlara tabi oldu. Bu sorun aslında Türkiye- AB ilişkilerini bir anlamda 2020'deki gerginliklere getirdi. Türkiye ile AB arasında ve diğer Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin yolu olumlu gündemdir. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirine verecekleri destekler önemli destekler. Önümüzdeki dönemde belki dört kanalda ilişkilerin gelişmesini, samimiyetle arzu ediyoruz. Bunun bir kanadı, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler, biliyorsunuz dün başladı. Umarız samimi ve anlamlı görüşmeler olur ve Türkiye ve Yunanistan arasında esasında iki komşuya uygun olan sağlıklı ilişkilere de dayanan yeni dönem başlatılabilir" dedi.

'AB ÜYELİK SÜRECİMİZİ CANLANDIRACAK'

Kaymakcı, önümüzdeki dönemde Fransa ile de olumlu bir yol haritası çizdiklerini kaydederek, "Umarız bu süreç olumlu olarak devam eder. Filen uygulamaya başlandı, umarız süreç olumlu şekilde devam eder. Türkiye 2016 hain FETÖ darbe girişiminden sonra güvenlik odaklı bir politika izlemek zorunda kaldı; ama bu özgürlüklerden, reformlardan vazgeçtiği anlamına gelmedi. Önümüzdeki dönem dördüncü kanal olarak da gerek Türkiye'de gerek AB Başkanlığı'nın tüm kurumlarımızla hazırladığı AB'ye katılım için ulusal eylem planının uygulanmaya başlaması, gerek yargı reformu stratejisi bunun uygulama paketlerinin uygulamaya koyulması ve ekonomide, adalette, demokrasideki reform çalışmaları ile biz öncelikle kendi ülkemiz için gerekli adımları atmayı ön görüyoruz. Bu adımların AB üyelik sürecimizi de canlandıracağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak gerekli adımları atmaya hazırız; ama komşularımızın, AB'nin de vizyoner düşünmesi ve Türkiye'nin adımlarına olumlu cevap vermesi önemli. Olumlu gündem herkesin yararına olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı