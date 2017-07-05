AB Bakanlığından 4 Milyon 250 Bin Avroluk Hibe Programları

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, STK'ların kapasitesinin geliştirilmesi için 4 milyon 250 bin avroluk 2 hibe programı başlattığını duyurdu.



AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan 2'nci döneminde, "sivil toplum"un ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edildiği ve yaklaşık 190 milyon avro tutarında kaynak tahsis edildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, AB tarafından "Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" teklif çağrısı yayımlandığı vurgulanarak, "Toplam bütçesi 2 milyon 500 bin avro olan hibe programının amacı, STK'ları destekleyecek yasal ve mali ortamın iyileştirilmesi, kamu kurumları ile STK'lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve STK'ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir." ifadeleri kullanıldı.



Bu çerçevede STK'lar tarafından hazırlanacak projelere azami 500 bin avro, asgari 250 bin avro destek sağlanacağının altı çizilerek, proje başvurularının 6 Ekim 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılması gerektiği ifade edildi.



"Yerel STK'lar Hibe Programı"



Duyurulan diğer hibe programında ise AB Bakanlığı tarafından yerel STK'lara yönelik "Yerel STK'lar Hibe Programı" teklif çağrısı yayımlandığı bildirildi.



Açıklamada, toplam bütçesi 1 milyon 750 bin avro olan hibe programının amacının STK'ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ile iletişim becerilerinin geliştirilmesi olduğuna işaret edildi.



Bu çerçevede STK'lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60 bin avro, asgari 40 bin avro destek sağlanacağı duyurulurken, proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılması gerektiği belirtildi.