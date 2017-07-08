AB Bakanlığı Adına Hibe Kredi Çıkaracağını Söyleyerek 36 Bin TL Dolandırdı

Avrupa Birliği Bakanlığı adına hibe kredi çıkartacağını söyleyerek vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.



Olay, Ö.Ö'nün 6 Temmuz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Fatih Polis Merkez Amirliğine müracaatta bulunmasıyla ortaya çıktı. Ö.Ö, kendilerini dolandıran E.Ö. isimli şahsın iş yerlerinde olduğunu söylemesinin ardından Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şahsı iş yerinde yakaladı. Ekiplerin yaptığı araştırmada Ö.Ö'nün 5 'Dolandırıcılık', 1 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlali' suçundan toplamda 6 adet aranma kaydının olduğu anlaşıldı.



Şüpheli E.Ö.'nün kendisini Avrupa Birliği Bakanlığında memur olarak tanıttığı ve Bakanlık adına eksperlik yaptığını söylediği öğrenildi.



Avrupa Birliği tarafından dağıtılan hibe krediler için başvuru işlemleriyle 35 bin Euro'ya kadar hibe kredi çıkarttırabileceğini belirten E.Ö.'nin, hibe kredi başvurusu harç bedeli adı altında müştekilerden toplamda 36 bin 200 TL para alarak dolandırdığı anlaşıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmada E.Ö.'nün aynı yöntemle 11 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Tespit edilen 11 kişi E.Ö.'den şikayetçi oldu.



Şüpheli E.Ö. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA