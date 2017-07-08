AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: "Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı terör tehditi göz önüne alındığında terörle mücadeleyi aramızda en çok işbirliği yapmamız gereken alanlardan biri olarak değerlendiriyoruz"

"Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde somut gündemlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz"



ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn ile bir görüşme gerçekleştirdi.