AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Londra'da

LONDRA/ Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışı hakkındaki sözleriyle ilgili, "Türkiye ne için kullanıyor bu silahları? Terörle mücadele için, DEAŞ ve PKK ile mücadele için kullanıyor. Bu cümlelerin dolaylı olarak gittiği yer, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratmaktır." dedi.



Resmi ziyaret için İngiltere'de bulunan Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye silah satışına yönelik açıklamaları noktasında şunları kaydetti:



"Türkiye ne için kullanıyor bu silahları? Terörle mücadele için, DEAŞ ve PKK ile mücadele için kullanıyor. Bu cümlelerin dolaylı olarak gittiği yer, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratmaktır. Bu Türkiye'ye zarar vermez. Türkiye şimdiye kadar bu coğrafyada deneyimli bir devlet olarak güvenliğini her şart altında sağlar ama artık DEAŞ, PKK gibi örgütler Avrupa başkentlerinde de dolaşıyor." ?



AB Bakanı Çelik, Sigmar'ın açıklamalarının vizyonuna yakışmayacağını ve Türkiye-Almanya ilişkilerine fayda etmeyeceğini belirterek, "Bakın şu unutulmasın: Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor ama aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini ve sınırlarını koruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir zaaf ortaya çıkarmak demek, Almanya'nın ve Avrupa'nın da güvenliğinde bir zaaf ortaya çıkarmak demektir." ?diye konuştu.



"Türkiye-AB ilişkilerini askıya almak aşırı gruplara destektir"



Avrupa'da yapılan en büyük hatalardan birinin radikalizm ile İslam'ın yan yana kullanılması olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Radikalizmin herhangi bir şekilde bir dinle, bir etnik grupla ilişkilendirilmesi aslında radikallerin talep ettiği bir şeydir çünkü böylece kendileri ve Batı dünyası arasında bir konvansiyonel mücadele olduğunu ifade edebiliyorlar ve böylece bir ideolojik cazibe yaratabiliyorlar."



Türkiye'nin birden çok aşırılıkla ve terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Çelik, bu mücadelede genel geçer çözümlerin bulunmadığını, Avrupa ve Batı'nın en çok yaptığı hatanın da bunlarla ilgili genel geçer çözümler peşinde koşmak olduğunu söyledi.



Çelik, temaslarında, Avrupalı siyasetçilerin sürekli Türkiye ile AB görüşmelerinin kesilmesinden yana görüş bildirenlere değindiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Herhalde aşırı grupların en çok duymak istediği sözlerden bir tanesi nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan laik demokratik bir hukuk devletine sahip olan Türkiye ile AB ilişkilerinin kopmasıdır. Dolayısıyla 'Türkiye ile AB müzakerelerini donduralım ya da askıya alalım' gibisinden her cümle bu aşırı gruplara verilmiş bir destek anlamına gelir, onlara enerji aktarmak anlamına gelir".



(Sürecek)