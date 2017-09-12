AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "Herhalde Aşırı Grupların En Çok Duymak İstediği Sözlerden Bir...

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "Herhalde aşırı grupların en çok duymak istediği sözlerden bir tanesi nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan laik demokratik bir hukuk devletine sahip olan Türkiye ile AB ilişkilerinin kopmasıdır. Dolayısıyla 'Türkiye ile AB müzakerelerini donduralım ya da askıya alalım' gibisinden her cümle bu aşırı gruplara verilmiş bir destek anlamına gelir, onlara enerji aktarmak anlamına gelir"