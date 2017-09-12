AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: " (Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözleri) Türkiye ne için kullanıyor bu silahları? Terörle mücadele için, DAEŞ ile PKK ile mücadele için kullanıyor. Bu cümlelerin dolaylı olarak gittiği yer Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratmaktır"