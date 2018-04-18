AB Bakanı Ömer Çelik: "Pkk'nin Bir Terör Örgütü Olduğunun Altını Çizilmesini Olumlu Karşılıyoruz...
IHAAW110150-SIY/18-04-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik: "PKK’nin bir terör örgütü olduğunun altını çizilmesini olumlu karşılıyoruz ancak uygulama aşamasında sessiz kalınmasını kınıyoruz.
IHAAW110150-SIY/18-04-2018
- AB Bakanı Ömer Çelik: "PKK'nin bir terör örgütü olduğunun altını çizilmesini olumlu karşılıyoruz ancak uygulama aşamasında sessiz kalınmasını kınıyoruz." 18.04.2018 11: 01: 50 TSI
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