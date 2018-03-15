AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye Oylamasına İlişkin, "Biz Bu Çağırının...

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye Oylamasına İlişkin, "Biz Bu Çağırının...

IHAAW161458-SIY/15-03-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye Oylamasına İlişkin,

IHAAW161458-SIY/15-03-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz" dedi. 15.03.2018 16: 14: 58 TSI
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