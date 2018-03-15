AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye Oylamasına İlişkin, "Biz Bu Çağırının...
IHAAW161458-SIY/15-03-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz" dedi.
IHAAW161458-SIY/15-03-2018
- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz" dedi. 15.03.2018 16: 14: 58 TSI
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