AB Bakanı Ömer Çelik Avrupa Komisyonu'un Türkiye'nin İlerleme Raporuna İlişkin, "Türkiye'nin Aday...

IHAAW105611-SIY/18-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik Avrupa Komisyonu'un Türkiye'nin İlerleme Raporuna ilişkin, "Türkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok. Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü siyasi bir yaklaşımdır" dedi. 18.04.2018 10: 56: 11 TSI

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