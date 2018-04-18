AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na İlişkin, "Biz Eleştiriden...

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na İlişkin, "Biz Eleştiriden...

IHAAW105600-SIY/18-04-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin İlerleme Raporu’na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na İlişkin,

IHAAW105600-SIY/18-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi. 18.04.2018 10: 56: 00 TSI
NNNN - ANKARA

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