AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na İlişkin, "Biz Eleştiriden...
IHAAW105600-SIY/18-04-2018 - AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin İlerleme Raporu’na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi.
IHAAW105600-SIY/18-04-2018
- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi. 18.04.2018 10: 56: 00 TSI
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