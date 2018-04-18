AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na İlişkin, "Biz Eleştiriden...

IHAAW105600-SIY/18-04-2018

- AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin İlerleme Raporu'na ilişkin, "Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz" dedi. 18.04.2018 10: 56: 00 TSI

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