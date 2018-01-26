AB Bakanı Çelik: "Zeytin Dalı Harekatı'nda Kara Propaganda Yapanlar Var"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bazıları kara propaganda yapıyor. Bu harekatı Kürt kardeşlerimize, Suriye'deki Kürtlere yapılmış bir müdahale gibi sunuyorlar. Bunun yalan olduğu ortadadır. Bunların aklında Suriye'de ki Kürtler mevzusu yokken Cumhurbaşkanımız Suriye'de ki Kürtlerin haklarını gündeme getirmişti" dedi.

Bakan Çelik, Yüreğir Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi'nde yapılacak olan 644 konutluk projenin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çelik, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bazı kişilerin kara propaganda yaptığını belirterek, "Bu harekatı Kürt kardeşlerimize, Suriye'de ki Kürtlere yapılmış bir müdahale gibi sunuyorlar. Bunun yalan olduğu baştan beri ortadadır. Henüz bunların aklında Suriye'de ki Kürtler diye bir mevzu yok iken Cumhurbaşkanımız o zamanlarda masaya Suriye'de ki Kürtlerin haklarını gündeme getirmişti" diye konuştu.

"Afganistan'da yapılan hataları mı yapalım"

AB Bakanı Çelik, DEAŞ'ın da PKK'nın da terör örgütü olduğunu ancak Avrupa'daki bazı ülkelerin bunu kabul etmediğini söyleyerek, "Türkiye'ye bir DEAŞ saldırısı olduğunda Avrupa'da ki bazı kamu binalarına Türk Bayrağı yansıtılır ancak PKK saldırısı olunca Türk bayrakları o binalara yansıtılmaz. Terör örgütleri arasındaki ayrım bu derece barizdir. Bugün bize diyorlar ki DEAŞ'a karşı yoğunlaşın dikkatinizi dağıtmayın. Bize DEAŞ saldırdığı kadar PKK'da saldırıyor. Bu saldırıları nasıl görmezden gelebiliriz. Sadece DEAŞ'la uğraşın, PKK ile uğraşmayın demek geçmişte Afganistan'da yapılan hataların tekrar edilmesi demek değil midir. Bu terör örgütlerinin himaye edildiğinin itirafı demek değil midir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye terörle mücadeleyi en ilkeli şekilde yürütüyor"

DEAŞ ve PKK'ya karşı Türkiye'nin kararlılıkla mücadele ettiğini anlatan Çelik, daha sonra şunları kaydetti:

"Bazı gerçekler nasıl ortaya çıkıyor ama bakın. PYD'nin aslında PKK olduğu ve onunda Suriye rejimi tarafından silah depolarının açıldığı bir güç olduğunu defalarca ifade ettik. Şimdi ne oldu, dün Suriye rejiminden yardım istiyorlar, gelin Afrin'de bizi kurtarın diyorlar. Ondan evvelsi günlerde de ellerindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktılar. Tıpkı Rakka'da olduğu gibi DEAŞ'la işbirlikleri Afrin'de de ortaya çıkmıştır. Tablo açıktır, Türkiye terörle en ilkeli, en kararlı mücadeleyi yürüten ülkedir."

Konuşmanın ardından kent protokolü ile birlikte projenin temeli atıldı. - ADANA