AB Bakanı Çelik'ten İngiliz Gazetesine 'Şantaj' Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere ziyaretinde röportaj verdiği Financial Times (FT) gazetesine, AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye 'şantaj' uyguladığını söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 12-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret etmişti. İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Bakan Çelik'in gazeteye verdiği röportajda AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye 'şantaj' uyguladığını söylediğini yazdı. Financial Times'ın haberine göre Bakan Çelik, Londra'da Perşembe günü verdiği röportajda, "AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmak AB kurumlarını zayıflatıyor ve itibarsızlaştırıyor" dedi. Gazetenin haberinde Bakan Çelik'in İngiltere'yi bu kapsamın dışında tuttuğunu söylediği belirtildi. Habere göre Çelik, "İngiltere, darbe girişimini takip eden günlerde Türkiye'nin yanında durarak ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olarak gerçek bir müttefik, bir rol modeli gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.



Çelik, İngilizlerin aksine diğer ülkelerin ilişkileri ilerletecek bir yol bulmak yerine şantaj yapacak malzeme bulmaya çalıştıklarını kaydetti. AB'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye Hükümeti'nin attığı adımlarla AB ile müzakerelerin çöküşü için zemin oluşturduğunu söylemişti. Bakan Çelik'in açıklamaları Juncker'in bu sözlerinin hemen ertesinde geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, ülkesinde düzenlenecek seçimler öncesi rakibi Sosyal Demokrat lideri Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon tartışmasında Türkiye'nin AB'ye üye olmaması gerektiğini dile getirmişti.



Bakan Çelik, röportajda Juncker ile Almanya'ya "Türk kahvesi eşliğinde diplomasi yürütme" çağrısında bulundu. Çelik, Juncker ve Merkel'i Türk demokrasisiyle dayanışma göstermek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye gelmemekle eleştirdi. Çelik, AB müzakerelerinin yargı ve temel haklarla ilgili 23. ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24. fasılların açılması çağrısında da bulundu. Gazete, AB ile müzakere sürecinin donmuş olduğunu ve darbe girişimi sonrası on binlerce kişinin tutuklanması ve kamu işlerinden çıkarılması nedeniyle AB'nin Türkiye'ye mesafeli yaklaştığını yazdı. Çelik de, AB'nin göçmenler için 3 milyar euroluk yardım, Türkiye vatandaşlarına vize serbestliği getirme ve müzakere sürecinde yeni başlıklar açma gibi sözlerini tutmadığını söyledi. - ANKARA