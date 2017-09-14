AB Bakanı Çelik Londra'da Resepsiyona Katıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resepsiyona katıldı.



Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, onur konuğu olarak Büyükelçilik Rezidansı'nda Milli Savunma Bakanlığı ve AB Bakanlığı heyetleri için verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda İngiliz Savunma Bakanlığı yetkilileri ve çeşitli kademelerden askerlerde hazır bulundu.



Londra Büyükelçisiyle bir araya gelmesini sağlayan daveti için teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Çelik, Chatham House'da Türkiye ve İngiltere'nin Avrupa'nın mimarisinde bundan sonra oynayacakları rol üzerine konuşma yaptığını ifade etti. İngiltere'nin tartışmasız bir Avrupa gücü olduğunu, Türkiye'nin de AB üyesi olmasa da tartışmasız bir Avrupa gücü olduğunu belirten Çelik, Avrupa'nın güvenliği ve geleceğinin Türkiye ve İngiltere'den sorulacağını söyledi.



Bakan Çelik sözlerine şöyle devam etti:



"80 yıl sonra bu yüzyıl bittiğinde bu yüzyılın en büyük çelişkisi nedir denildiğinde bence şu yazılacak, müttefiklerimizin bazıları teröre karşı mücadele ettiğimiz bugünlerde Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaktan söz ediyorlar fakat bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü PYD'ye silah vermekten geri durmuyorlar."



"Doğru yaklaşım, Birleşik Krallığın yaklaşımıdır"



"Türkiye, 55 ülkenin DEAŞ'la koalisyonu sonrasında başaramadığını tek başına başarmıştır. Darbe girişiminde bir ay sonra, ordumuz yara almışken Türk ordusu Suriye'ye girmiştir. DEAŞ'ı Türkiye'nin sınırlarından temizlemiştir" diyen Bakan Çelik, "DEAŞ terör örgütünün Türkiye sınırlarından temizlenmesi demek NATO sınırlarından temizlenmesi demektir, Avrupa sınırların temizlenmesi demektir. Doğru yaklaşım, Birleşik Krallığın yaklaşımıdır. Bir NATO müttefiki olarak bir NATO müttefikiyle bir araya geliyor, savunma sanayi konusunda ortak güvenliğimiz için daha çok proje üretmemiz konusunda istekli davranıyor. Birleşik krallığın yaklaşımının bugün aleyhimize konuşan Avrupa ülkelerine örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - LONDRA