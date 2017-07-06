AB Bakanı Çelik: Katılım Müzakerelerini Keselim Gibi Çağrılar Gelmesi Son Derece Yanlıştır (3)

"TÜRKİYE İLE AB ARASINDA KATILIM MÜZAKERELERİ OLMASIN, ONUN YERİNE 'TERÖR, GÖÇ YA DA DİĞER ALANLARDA GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ' ŞEKLİNDEKİ TEKLİFLERİN HEPSİNİ ELİMİZİN TERSİYLE İTİYORUZ"



Avrupa Parlamentosu'nun yıllık olağan Türkiye raporu bugün Strasbourg'daki Genel Kurul'da oylanacak. AB Bakanı Ömer Çelik, konuya ilişkin, "Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bunlar sağlıklı teklifler değiller. Katılım müzakerelerini keselim gibi çağrılar gelmesi, son derece yanlıştır" dedi.



Oylama öncesi AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlü üyesi Johannes Hahn Ankara'da temaslarda bulunuyor. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile AB'li yetkili Johannnes Hahn basın toplantısı yaptı. Oylamaya ilişkin Çelik, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bu tekliflere kapı açanlar esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar sağlıklı teklifler değiller. Katılım müzakerelerini keselim gibi çağrılar gelmesi, son derece yanlıştır. Tarihe kötü bir karar olarak geçecektir. AP'den beklenen demokrasisi saldırıya uğramış bir ülke ile güçlü bir dayanışma içinde olmaktır" diye konuştu.