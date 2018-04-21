AB Bakanı Çelik: "Hiç Kimse Türkiye'yi Büyük Ufuklarından ve Hedeflerinden Vazgeçiremez"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, seçimler gerçekleştikten sonra milletin desteğiyle kadroların tekrar güçlenmiş olarak yoluna devam edeceğini belirterek, "Hiç kimse Türkiye'yi büyük ufuklarından ve hedeflerinden vazgeçiremez" dedi. Bakan Çelik, Türk polisi için Amerika'dan tabanca almak istediklerini ancak senatonun izin vermediğini kaydetti.

Bakan Çelik, AK Parti Adana İl Gençlik Kolları'nın Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kuruluna katıldı. Salondakileri selamlayan Bakan Çelik, uzun süre tezahürat yapan partililere sahnede bulunan çiçeklerden attı.

Çelik, geçmişte görülen siyasi krizlerden kurtulmak, siyasi konsölide etmek ve zayıflıkları ortadan kaldırmak için yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yaptığımız iş rejim değişikliği değildir. Türkiye'de kimsenin Türkiye'nin rejimiyle bir sorunu yoktur. Rejimi daha sağlıklı hale getirecek bir sistem değişikliği ortaya çıkmıştır. Geçen sene bunun oylanması ve milletimizden onay almasıyla birlikte bütün milletimiz, yepyeni ufuklara yelken açmak için dört gözle bu seçimi bekliyor. Bir takım zaruretler ortaya çıktı ve seçim tarihinin erkene alınmasının en sağlıklı karar olduğuna varıldı. Netice itibari ile 24 Haziran günü seçimler gerçekleştirilecek. İnşallah bu seçimler gerçekleştikten sonra aziz milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanımız yeniden başımızda, kadrolarımız tekrar güçlenmiş, yenilenmiş ve tazelenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse Türkiye'yi büyük ufuklarından ve hedeflerinden vazgeçiremez. Hiç kimse Türkiye'yi tereddüt ettiremez, geri adım attıramaz" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatında şahit olunanların Türkiye'nin gücünün ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini kaydeden Bakan Çelik, "Afrin'deki harekat bölgesi içerisinde son derece muhkem yüksek mühendislik ürünü bir takım terör yuvalarını tespit ettik. Bu terör yuvalarında NATO içerisinde müttefik olduğumuz ülkelerin silahlarını bu yapılarda ele geçirdik. Çok uzun zamandır hastanesinden kalacak yerlerine kadar Türkiye'ye karşı kötü niyeti organize eden fiziki durumu tespit ettik. FETÖ'nün mensubu olan asker üniforması giymiş teröristler, ordudan atıldıktan sonra 'Türk Silahlı Kuvvetleri zayıflamıştır operasyon yapamaz' diyor. Ama 15 Temmuz'dan bir müddet sonra hiç beklemedikleri anda Fırat Kalkanı Harekatı başladı ve başarılı şekilde icra edildi. Ardından Zeytin Dalı Harekatı icra edildi ve devam ediyor. Büyük operasyonlarda bu kadar insan odaklı, mazlumları koruyan, sivil halkı koruyan halk dünya tarihinde çok az görülür. Bunlar literatüre girecek şeylerdir. Bu işleri icra etmeseydik o teröristlerle Allah korusun Hatay'da, Adana'da yüz yüze gelmek zorunda kalacaktık" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de, Ege'de provokasyon yapıyor"

Bakan Çelik, Türk polisinin kullanması için Amerika'dan tabanca almak istediklerini ancak senatonun buna izin vermediğini vurgulayarak, "Biz bugün terör unsurlarına karşı mücadele ederken bu imkanları geliştirmemiş, eski Türkiye'de olsaydık bu harekatların gerçekleşmesi ve başarıya ulaşması konusunda büyük risklerle karşı karşıya kalacaktık" dedi.

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de provakasyon yaptığını belirten AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bizden iyi komşuluk ilişkisi bekleyen Yunanistan, biz Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröre karşı mücadele ederken bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de, Ege'de provokasyon yapıyor. Kuşkusuz bu zor günlerde iyi komşuluk ilişkileri istediğimiz, müttefikimiz olan bir AB üyesi olan ülkenin bize destek vermesi gerekirken yaptığı provokasyonları güçlü bir şekilde not ettik. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisi, siyasi istikrarı konusunda gösterdiğimiz hassasiyet gibi Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki provokasyonlara karşı da kararlı bir şekilde duruyoruz. Bütün bunların sırrı bizim gösterdiğimiz birlik ve beraberliktir." - ADANA