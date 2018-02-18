AB Bakanı Çelik, Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğun Ailesini Ziyaret Etti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun ailesini ziyaret ederek, "Bu acıyı atlatmak hiçbirimiz için mümkün olmayacak. Buna gereken ceza verilecektir. Devlet ve hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Bakan Çelik, Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir düğünde cinsel istismara maruz kalan 4,5 yaşındaki çocuğun Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Aileyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada Bakan Çelik, herkesi üzen ve derinden yaralayan çok üzücü bir olay yaşandığını belirterek, "Çok büyük bir acı çekiyoruz. Bu acıyı unutmak mümkün değil. Ama bundan sonrasında çocukların geleceği var. Çok zeki ve pırıl pırıl bir çocuk. Aileyle hepimiz bütün milletimiz büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıyı atlatmak hiç birimiz için mümkün olmayacak. Buna gereken ceza verilecektir. Devlet ve hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Toplum olarak üstümüze düşeni yapmamız gerektiğini ifade eden Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Gereken ilgi ve gereken alaka gösterilecek. Ailenin normal hayatına dönmesi için, çocukların bu travmayı atlatabilmesi için hepimizin yardımcı olması gereken hususlar var. Çok güzel insanlar bir yandan çok büyük acı yaşıyorlar, bir yandan da Afrin'deki Mehmetçiğe dua ediyorlar. Çok büyük acı yaşıyoruz, devlet ve millet olarak. Gereken bütün alaka gösterilecek. Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Allah herkesin çocuğunu kendisine bağışlasın. Bundan sonrası içinde bu yavrumuzun daha güzel bir geleceğe sahip olması ve bugünlerin geride kalması için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Komşular olarak, onları sevenler olarak, bütün millet olarak elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun Allah bir daha böyle bir acı göstermesin."

Bakan Çelik mahalleliler ile de bir süre sohbet etti. Mahallelinin 'idam istiyoruz' sözlerine Çelik, "Gereken devlet olarak yapılacak" cevabını verdi.

Bakan Çelik'in ayrılmasından sonra ise küçük çocuğun yakınları da 'idam istiyoruz' diyerek tepki gösterdi. - HATAY