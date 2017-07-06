AB Bakanı Çelik: "Bu Raporu Kabul Etmiyoruz"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesine ilişkin, "Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. Bu raporu kabul etmiyoruz. Rapor bizim tarafımıza ulaştığında değerlendirme yapılmadan aynen iade edilecektir" dedi.



AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile devam eden AB üyelik müzakerelerinin koşullu olarak askıya alınmasını öneren raporu 64'e karşı 477 oyla kabul etmesinin ardından açıklamada bulundu. Bakan Çelik, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. Bu raporu kabul etmiyoruz. Rapor bizim tarafımıza ulaştığında değerlendirme yapılmadan aynen iade edilecektir." - ANKARA